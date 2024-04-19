Пятница, 19 апреля, 2024

Озвучена дата завершения отопительного сезона в Рязани

Автор: 7info7

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В Рязани определились с датой завершения отопительного сезона в Рязани. Соответствующее постановление обнародовала мэрия.

В подписанном главой администрации Виталием Артёмовым документе сообщается, что с 24 апреля начнётся отключение отопления с системах, обеспечивающих теплом жилой фонд и объекты соцсферы.

Кроме того, организации всех форм собственности, эксплуатирующие системы теплопотребления, также с 24 апреля приступят к отключению систем теплопотребления от тепловых сетей.

В мэрии напомнили, что отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днём окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха была выше +8 градусов С. Истечение указанного периода даёт право органу местного самоуправления для принятия решения и выбора даты окончания отопительного сезона.

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