Озвучена дата завершения отопительного сезона в Рязани

В Рязани определились с датой завершения отопительного сезона в Рязани. Соответствующее постановление обнародовала мэрия.

В подписанном главой администрации Виталием Артёмовым документе сообщается, что с 24 апреля начнётся отключение отопления с системах, обеспечивающих теплом жилой фонд и объекты соцсферы.

Кроме того, организации всех форм собственности, эксплуатирующие системы теплопотребления, также с 24 апреля приступят к отключению систем теплопотребления от тепловых сетей.

В мэрии напомнили, что отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днём окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха была выше +8 градусов С. Истечение указанного периода даёт право органу местного самоуправления для принятия решения и выбора даты окончания отопительного сезона.