Пятница, 26 января, 2024
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Осужденный за убийство девушки на 24 года вернулся с СВО через три месяца

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Убийца жительницы Владивостока Анны Кошулько, осужденный на 24 года лишения свободы, вернулся с СВО всего через три месяца, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, Георгий Повилайко подписал контракт и отправился в зону боевых действий в конце октября. О его возвращении домой рассказал мужу покойной местный участковый.

«Честно, я в полном (шоке. – Прим. Ред.)», — признался вдовец.

Предположительно, Повилайко получил ранение. Местные жители удивлены и напуганы его освобождением.

В августе 2021 года злоумышленник подкараулил Кошулько возле гаража, изнасиловал и избил жертву до смерти. У нее остались двое детей.

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