Опубликовано видео смертельного наезда на 16-летнюю девочку в Перми

В Индустриальном районе Перми на улице Чердынская автомобиль Hyundai Accent насмерть сбил 16-летнюю девочку, которая переходила по пешеходному переходу на зелёный свет. Кадры ДТП публикует «ЧП и ДТП. Чрезвычайное происшествие. Пермь».

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Авария случилась 26 апреля в 16:32. За рулём иномарки находился 46-летний мужчина.

На перекрёстке водитель сбил двух пешеходов и врезался в три автомобиля. 16-летняя девочка погибла на месте, 46-летний пешеход доставлен в больницу.

По факту автоаварии полицией проводится проверка, уточняются все обстоятельства.