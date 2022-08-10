Обнародован план мероприятий ко Дню физкультурника в Рязани

С 8 по 14 августа 2022 года в регионе состоятся физкультурные и спортивные мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского дня физкультурника.

В целях приобщения рязанцев к здоровому образу жизни во всех муниципальных образованиях Рязанской области будут организованы и проведены более 150 мероприятий различного формата: спортивные праздники, первенства, турниры, развлекательные эстафеты и фестивали, легкоатлетические пробеги, флэш-мобы и «веселые старты», показательные выступления и церемонии награждения, а также другие мероприятия физкультурно-спортивной направленности.

12 августа в Рязани на стадионе «Спартак» и в зале заседаний администрации города пройдут церемонии награждения спортсменов, тренеров, активистов физической культуры и спорта, работников отрасли, посвященная Всероссийскому Дню физкультурника. 12 августа также стартует Чемпионат Рязанской области по бильярдному спорту среди мужчин и женщин.

Непосредственно в праздничный день 13 августа в Рязанском городском Дворце детского творчества пройдет товарищеская встреча по регболу, соревнования стартуют в 10.00 , открытие соревнований в 11.45.

В Центре уличного спорта «Под мостом» в Лесопарке пройдут традиционные Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2022», начало в 10.00.

В Центральном парке культуры и отдыха в 11.00 состоится «Забег, посвященный Дню физкультурника», организованный управлением по физической культуре и массовому спорту.

Любители футбола смогут посетить матч Чемпионата России по футболу среди женских команд – Суперлига. «Рязань-ВДВ» сыграет с командой «Звезда 2005». Соревнования пройдут на стадионе «Спартак», начало 18.00.

В этот же день в 14.00 на стадионе «ЦСК» состоится финальный матч Кубка города Рязани по футболу сезона 2022 года, приуроченный к празднованию Дня физкультурника.

В 17.00 у «Зеленого театра» состоится торжественное открытие Дня физкультурника. С 17.30 до 19.30 на территории парка будут работать площадки по видам спорта.

Гостей праздника ждут аттракционы «Веселый футболист» и «Веселый баскетболист», площадки «Аштанга йога», твистер, ростовые шахматы, волейбол, фримаркет, джампинг, ФК «Олимпус», «ARTA GYM», СШ «Айсберг», ВФСК «ГТО», гидробол, СК «Дельфин», пирамида (воздушная акробатика), Skill Up Jam.

В рамках праздника в ЦПКиО пройдут открытые тренировки по гребле на байдарках и каноэ, мастер-класс по теннису на кортах СШ «Юниор», турнир по воркауту на спортплощадке «Роснефть», спортивно-развлекательная площадка «Акробат».

В рамках проекта «Старт к Олимпу» зарядку с чемпионом проведет мастер спорта России, многократная победительница и призер первенств мира и Европы по гребному спорту Наталья Холопова. На тренажерах для академической гребли каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах от действующих членов национальных сборных команд по гребному спорту. Предусмотрена работа зоны тестирования Центра отбора спортивно-одаренных детей для оценки предрасположенности подростков 12-15 лет к гребным видам спорта. В 18.00 пройдут эстафеты «Для самых маленьких».

В 19.15 в «Зеленом театре» начнется праздничный концерт с участием рязанских творческих коллективов, по завершении которого состоится демонстрация художественного фильма «Выкрутасы».

Приглашаем всех приверженцев здорового образа жизни принять активное участие в праздновании Дня физкультурника.