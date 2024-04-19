Новый фонтан запустят в Рязани в Кремлёвском сквере

В Кремлёвском сквере протестировали новый фонтан. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Новый фонтан бьёт из-под земли. Также в сквере установили фонари невидимки.

В начале мая завершатся работы по благоустройству сквера. Согласно контракту, окончание благоустройства было намечено на ноябрь прошлого года, но объём работ оказался слишком высоким. Рабочими в итоге обустроено около 6 км водопроводных линий для автоматического полива, а также около 20 км проводов.

Также подрядчик частично заменил плитку. Сейчас производится подвоз грунта, разравнивание, очистка, налаживание системы автоматического полива и посев травы.