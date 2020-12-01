Жители рязанской Горрощи останутся без холодной воды

В Рязани 2 декабря вновь будут отключать холодную воду. Всё дело в проведении аварийно-восстановительных работ, пишет сайт городской администрации.
Они начнутся в 11.00 и завершатся к 15.00.
По сообщению мэрии, на это время без воды останутся рязанцы, проживающие по следующим адресам:
улица Татарская (от 6-й Линии до улицы Пушкина);
улица Гагарина (от 6-й Линии до улицы Дзержинского);
улица 4-я Линия, дома 1, 2/1, 3, 5, 7, 34, 65, 67, 69;
улица 2-я Линия, дома 3, 5, 7, 9;
улица Стройкова (от 6-й Линии до улицы Пушкина);
улица Пушкина (от улицы Гагарина до улицы Стройкова);
улица 6-я Линия, дома 4, 6, 8, 10, 18, 20;
Улица 5-я Линия, дом 46;
Улица Дзержинского (от улицы Гагарина до улицы Татарская, чётная сторона);
Улица Полетаева, дома с 19 по 33 с корпусами и литерами, а также дома 10/10, 12, 14;
Улица Островского, дома с 12 по 24 с корпусами и литерами.
Кроме того, без воды останутся гимназия №5, школа №16 и ясли №12.