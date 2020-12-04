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В Рязанской области проведут онлайн-собрание для родителей и школьников

7info

В понедельник, 7 декабря, в Рязанской области проведут онлайн-собрание для родителей и школьников. Об этом сообщается на странице РИРО в ВК.

Собрание пройдёт в официальной группе Рязанской области в соцсети ВКонтакте. Оно будет посвящено предстоящей в 2021 году итоговой аттестации учеников 9 и 11 классов.

На вопросы родителей и учеников в прямом эфире ответят министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, ректор РИРО Андрей Кашаев, представитель Роспотребнадзора и секретарь приёмной комиссии Рязанского госуниверситета Дмитрий Перехватов.

Начало прямой трансляции – в 15 часов.

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