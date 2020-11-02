В Рязани выявили 50 нарушителей масочного режима

В Рязанской области продолжаются рейдовые мероприятия по проверке соблюдения масочного режима. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Рейды проводятся в Рязани, а также в муниципальных образованиях области. В них принимают участие сотрудники полиции и регионального управления Роспотребнадзора.

В понедельник, 2 ноября, в Рязани они проверили 5 крупных торговых организаций. Выявлены 50 нарушителей масочного режима. На них составили административные протоколы.

реклама

Также в Советском районе Рязани выявлены нарушения в двух заведениях общепита.

– Представителями управления Роспотребнадзора по Рязанской области собраны материалы для решения вопроса о приостановлении деятельности этих заведений, – говорится в сообщении опергруппы.

Авторы пресс-релиза также подчеркнули, что проверки будут продолжены.