Юные рязанцы написали портреты погибших Героев СВО

21 мая в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Рязани прошло торжественное вручение портретов Героев Российской Федерации, участников СВО их родным и близким.
8 мая в преддверии Дня Победы в рамках Всероссийского проекта «Портрет солдата» в детской школе искусств № 7 имени Ю. Н. Холопова г. Рязани был организован мастер-класс по рисованию портретов героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции
Под руководством преподавателя школы искусств № 7 Татьяны Солнцевой юные художники написали портреты героев — Дмитрия Сандалова, Алексея Родина, Артема Прокоповича, Павла Кривова, Алексея Андреева, Евгения Штонда.
Юные художники не только написали портреты, но и оставили памятные надписи для родных и близких героев.
В рамках мастер-класса в школе искусств была открыта выставка с портретами героев.
Для родных и близких героев преподаватели и учащиеся детской школы искусств № 7 подготовили концерт. С творческими номерами выступили преподаватель Роман Наумец и ансамбль баянистов в составе Руслана Кузина и Артема Содикова.