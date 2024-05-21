Юные рязанцы написали портреты погибших Героев СВО

21 мая в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Рязани прошло торжественное вручение портретов Героев Российской Федерации, участников СВО их родным и близким.

8 мая в преддверии Дня Победы в рамках Всероссийского проекта «Портрет солдата» в детской школе искусств № 7 имени Ю. Н. Холопова г. Рязани был организован мастер-класс по рисованию портретов героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции

— Стоит отметить, что в этой акции приняла участие вся страна — дети, любители и профессиональные художники, — рассказала руководитель Штаба, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица. — В Рязанской области участниками акции стали учащиеся общеобразовательных и художественных школ.

Под руководством преподавателя школы искусств № 7 Татьяны Солнцевой юные художники написали портреты героев — Дмитрия Сандалова, Алексея Родина, Артема Прокоповича, Павла Кривова, Алексея Андреева, Евгения Штонда.

— Для наших воспитанников мастер-класс стал уникальной возможностью выразить свою благодарность и почтение храбрым защитникам нашей Родины. Рисуя их портреты, дети смогли не только развить свои художественные способности, но и познакомиться с биографией героев и историей Великой Отечественной войны и СВО, — отметила заместитель директора по воспитательной работе детской школы искусств № 7 Екатерина Волкова.

Юные художники не только написали портреты, но и оставили памятные надписи для родных и близких героев.

— Родные, друзья и знакомые Артема Аркадьевича! Я всем сердцем соболезную вам. Это невосполнимая утрата. Хочу поблагодарить родителей Артема Аркадьевича за такого мужественного и отважного сына, — написала на обратной стороне портрета учащаяся детской школы искусств № 7 Полина Юханова.

В рамках мастер-класса в школе искусств была открыта выставка с портретами героев.

— Я думаю, что выражу общее мнение всех присутствующих — нам очень приятно, что наши родные и близкие не забыты, что их помнят, чтут и гордятся их подвигами. Мы благодарны юным художникам за их работы. Они большие молодцы, — поделился своими впечатлениями Николай Яковлевич Штонда — отец Героя РФ, гвардии капитана Евгения Штонда.

Для родных и близких героев преподаватели и учащиеся детской школы искусств № 7 подготовили концерт. С творческими номерами выступили преподаватель Роман Наумец и ансамбль баянистов в составе Руслана Кузина и Артема Содикова.