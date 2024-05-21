Вторник, 21 мая, 2024

Юные рязанцы написали портреты погибших Героев СВО

Автор: 7info

Опубликовано

21 мая в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Рязани прошло торжественное вручение портретов Героев Российской Федерации, участников СВО их родным и близким.

8 мая в преддверии Дня Победы в рамках Всероссийского проекта «Портрет солдата» в детской школе искусств № 7 имени Ю. Н. Холопова г. Рязани был организован мастер-класс по рисованию портретов героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции

— Стоит отметить, что в этой акции приняла участие вся страна — дети, любители и профессиональные художники, — рассказала руководитель Штаба, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица. — В Рязанской области участниками акции стали учащиеся общеобразовательных и художественных школ.

Под руководством преподавателя школы искусств № 7 Татьяны Солнцевой юные художники написали портреты героев — Дмитрия Сандалова, Алексея Родина, Артема Прокоповича, Павла Кривова, Алексея Андреева, Евгения Штонда.

— Для наших воспитанников мастер-класс стал уникальной возможностью выразить свою благодарность и почтение храбрым защитникам нашей Родины. Рисуя их портреты, дети смогли не только развить свои художественные способности, но и познакомиться с биографией героев и историей Великой Отечественной войны и СВО, — отметила заместитель директора по воспитательной работе детской школы искусств № 7 Екатерина Волкова.

Юные художники не только написали портреты, но и оставили памятные надписи для родных и близких героев.

— Родные, друзья и знакомые Артема Аркадьевича! Я всем сердцем соболезную вам. Это невосполнимая утрата. Хочу поблагодарить родителей Артема Аркадьевича за такого мужественного и отважного сына, — написала на обратной стороне портрета учащаяся детской школы искусств № 7 Полина Юханова.

В рамках мастер-класса в школе искусств была открыта выставка с портретами героев.

— Я думаю, что выражу общее мнение всех присутствующих — нам очень приятно, что наши родные и близкие не забыты, что их помнят, чтут и гордятся их подвигами. Мы благодарны юным художникам за их работы. Они большие молодцы, — поделился своими впечатлениями Николай Яковлевич Штонда — отец Героя РФ, гвардии капитана Евгения Штонда.

Для родных и близких героев преподаватели и учащиеся детской школы искусств № 7 подготовили концерт. С творческими номерами выступили преподаватель Роман Наумец и ансамбль баянистов в составе Руслана Кузина и Артема Содикова.

Юные рязанцы написали портреты погибших Героев СВО
Юные рязанцы написали портреты погибших Героев СВО
Юные рязанцы написали портреты погибших Героев СВО
Юные рязанцы написали портреты погибших Героев СВО
Юные рязанцы написали портреты погибших Героев СВО
Юные рязанцы написали портреты погибших Героев СВО
Юные рязанцы написали портреты погибших Героев СВО
Юные рязанцы написали портреты погибших Героев СВО
Юные рязанцы написали портреты погибших Героев СВО

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Шацком районе сбили лося

Двухлетняя девочка умерла после нападения дворовой собаки

Стали известны подробности пожара на улице Новоселов

В Рязани стартовал Всероссийский фестиваль «Есенинская весна»

Врач-гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде роллов

Две легковушки столкнулись на перекрестке в Рязани

На улице Новосёлов в Рязани горит квартира в многоэтажке

Опубликовано видео с места гибели 5-летней девочки на пожаре в Рязани

Массовая драка со стрельбой произошла на юге Москвы

На пожаре на улице Чернышевского погибла пятилетняя девочка

В районах Рязанской области модернизируют инфраструктуру питьевого водоснабжения

Рязанских нефтяников наградили Почетными знаками губернатора Рязанской области

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Шацком районе сбили лося

Новости Рязани
Мужчина после столкновения получил травмы.

Двухлетняя девочка умерла после нападения дворовой собаки

Новости мира
Вечером 20 мая на территории личного хозяйства находившаяся на привязи домашняя собака напала на девочку в возрасте 2 лет 10 месяцев, когда ребёнок подошёл к ней.

Стали известны подробности пожара на улице Новоселов

Новости Рязани
На пожаре эвакуировали 6 человек, а также спасли мужчину.

В Рязани стартовал Всероссийский фестиваль «Есенинская весна»

Новости Рязани
В этом году участниками стали представители всех восьми округов РФ, а также представители шести стран.

Врач-гастроэнтеролог рассказала о пользе и вреде роллов

Новости мира
Разнообразие начинок и привлекательный внешний вид делают их настоящим гастрономическим соблазном. Но так ли они безобидны, как кажутся?