В Рязани в отношении нарушителей правил благоустройства составили более 1,5 тыс. протоколов

На заседаниях административных комиссий районов Рязани рассмотрено более 2,2 тыс дел об административных правонарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По 929 делам вынесены административные предупреждения, по 1320 делам назначено наказание в виде штрафов. Их общая сумма превышает 3 млн руб.

По сообщению мэрии, больше всего нарушений (более 67% от общего числа) связано с ненадлежащим выполнением работ по благоустройству города. Это несвоевременное удаление надписей, рисунков и объявлений. Также выявлены нарушения, связанные с содержанием фасадов зданий и отсутствием номерных и адресных табличек.