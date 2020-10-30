Министр промышленности Рязанской области собрал пишущий предмет для робота

В пятницу, 30 октября, министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев собрал держатель для пишущего предмета робота, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сделал он это в мастерской «Студия ТЕХНОидей» в рязанском кванотриуме «Дружба». После сборки инструмента, министр сделал надпись машинным способом.

«Студия ТЕХНОидей» – проект «Детского технопарка Кванториум «Дружба», который впервые был запущен в рамках «Недели открытых дверей». Руководители разного уровня общаются с ребятами на открытых уроках и выполняют тематические задания.