Главврач рязанской больницы стала Заслуженным работником здравоохранения РФ 7info 27.11.2020 16:02 Главный врач ОКБ им. Н.А. Семашко Людмила Сорокина удостоена почётного звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Об этом сообщается в группе больницы в соцсети ВКонтакте. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении работников сферы здравоохранения. За большой вклад в развитие медицины и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено главному врачу ОКБ им. Н.А. Семашко Людмиле Юрьевне Сорокиной.За время работы Людмилы Юрьевны в должности главного врача больницы им. Н. А. Семашко удалось существенно модернизировать материально-техническую базу лечебного учреждения, сделать доступными для населения передовые методы профилактики и лечения заболеваний, улучшить материальное положение медицинских работников. По многим направлениям ОКБ им. Н.А. Семашко не уступает столичным клиникам.Большое внимание Людмила Юрьевна всегда уделяет формированию коллектива. В больнице им. Н.А. Семашко работают высококлассные специалисты, к которым стремятся попасть пациенты не только Рязанской области, но и других регионов. НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ больница имени Семашко ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО Комментарии для сайта Cackle Читать другие материалы этого автора Новости Рязани В Рязанской области ожидается гололёд и ветер20.11.2020 22:51 В субботу, 21 ноября, в Рязанской области местами ожидается гололёд и гололедица на дорогах. Об этом сообщается в метеопрогнозе на сайте регионального...Узнать больше Новости Рязани Врачи Рязанской ОКБ проходят вакцинацию от коронавируса26.11.2020 16:17Чтобы препарат сохранил все свои свойства, необходимо правильно транспортировать его, а хранить при температуре минус 18 градусов.Узнать больше Власть Депутаты Рязанской областной Думы приняли в первом чтении законопроект о трехлетнем бюджете23.11.2020 19:19 В понедельник, 23 ноября, состоялось заседание Рязанской областной Думы, во время которого в первом чтении был принят законопроект о бюджете Рязанской области...Узнать больше Видео «Ядовитые выбросы жёлтого цвета» сняли на видео в Рязани27.11.2020 11:56Автор видео говорит, что сделано оно в Недостоеве. На записи можно заметить дым из трубы ядовито жёлтого цвета.Узнать больше Новости Рязани На ликвидацию свалки в Хамбушево выделят более 31 млн. рублей20.11.2020 23:28 На заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели проект бюджета города на 2021 год и плановый период...Узнать больше Новости Рязани Госинспекция просит завести уголовное дело после пожара на объекте культурного наследия в Касимове21.11.2020 14:45Напомним, пожар в Касимове произошёл в ночь на пятницу, 20 ноября. В результате него был повреждён объект культурного наследия федерального значения «Дом Барковых», построенный в 1828 году.Узнать больше Новости Рязани Стали известны подробности съёмок ролика про рязанскую кибердеревню23.11.2020 17:05Напомним, ранее видео, выложенное в интернет, стало вирусным, набрав уже более миллиона просмотров. Узнать больше Новости медицины Главврач рязанской больницы стала Заслуженным работником здравоохранения РФ27.11.2020 16:02Главный врач ОКБ им. Н.А. Семашко Людмила Сорокина удостоена почётного звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Узнать больше Новости Рязани Ждут ли жители Рязани Новый год?24.11.2020 08:57Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 1 100 респондентов и выяснили, ждут ли жители Рязани Новый год. Узнать больше Новости Рязани На Первомайском проспекте в Рязани произошёл пожар21.11.2020 16:10 Днём в субботу, 21 ноября, на Первомайском проспекте в Рязани произошёл пожар. Об этом сообщается в группе RZN LIFE l НОВОСТИ l...Узнать больше Новости медицины Терапевт из Рязани ушла на пенсию в 81 год27.11.2020 13:21 В четверг, 26 ноября, коллектив рязанской поликлиники №14 проводил на пенсию участкового врача-терапевта Амелькину Веру Александровну. Об этом сообщается в официальной группе...Узнать больше Власть На должность детского омбудсмена в Рязанской области предложена Анжелика Евдокимова23.11.2020 11:09 В понедельник, 23 ноября, Рязанская областная Дума рассмотрит Анжелику Евдокимову на должность уполномоченного по правам ребёнка в регионе. Этот вопрос стоит в...Узнать больше