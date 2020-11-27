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Главврач рязанской больницы стала Заслуженным работником здравоохранения РФ

7info

Главный врач ОКБ им. Н.А. Семашко Людмила Сорокина удостоена почётного звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Об этом сообщается в группе больницы в соцсети ВКонтакте. 

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении работников сферы здравоохранения. За большой вклад в развитие медицины и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено главному врачу ОКБ им. Н.А. Семашко Людмиле Юрьевне Сорокиной.

За время работы Людмилы Юрьевны в должности главного врача больницы им. Н. А. Семашко удалось существенно модернизировать материально-техническую базу лечебного учреждения, сделать доступными для населения передовые методы профилактики и лечения заболеваний, улучшить материальное положение медицинских работников. По многим направлениям ОКБ им. Н.А. Семашко не уступает столичным клиникам.

Большое внимание Людмила Юрьевна всегда уделяет формированию коллектива. В больнице им. Н.А. Семашко работают высококлассные специалисты, к которым стремятся попасть пациенты не только Рязанской области, но и других регионов.

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