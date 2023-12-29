Названы звезды, которые отказались идти на «голую вечеринку» Ивлеевой

Несколько знаменитостей отказались идти на «голую вечеринку» в московском клубе «Мутабор», организованную блогером Анастасией Ивлеевой, пишет Baza.

По данным телеграм-канале, речь идет о Тине Канделаки, Яне Рудковской, Анастасии Самбурской, Тимати, Светлане Бондарчук, Zivert и некоторых других звездах.

Всего на мероприятие пригласили около 450 человек.

Кроме того, от участия в вечеринке отказались Инстасамка и Scally Milano, которые до этого встречались с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.