Навигатор предупреждает водителей о приближении к ж/д переезду

В приложениях Яндекса «Карты» и «Навигатор» появился специальный значок, обозначающий железнодорожные переезды. О приближении к пересечению с железной дорогой водителей теперь предупреждает и звуковой сигнал.

Это стало возможным благодаря совместным усилиям ОАО «РЖД», региональных органов власти в сфере транспорта и компании «Яндекс».

Навигация переездов стала дополнительной мерой комплексной работы по предотвращению роста ДТП и снижению тяжести их последствий, которую проводит Московская железная дорога.

Статистика показывает, что все столкновения автотранспорта с подвижным составом – результат грубого нарушения ПДД водителями. 80% ДТП случаются на малоинтенсивных участках – до 1200 автомобилей в сутки. Примерно 90% нарушений на ж/д переездах приходится на легковой автотранспорт, 10% – на большегрузы и автобусы.

Чаще всего нарушители проезжают переезды на запрещающие сигналы светофора, не обращают внимания на звуковые сигналы.

Голосовое предупреждение и знаки на карте навигатора повысят бдительность водителей при подъезде к железнодорожному переезду.