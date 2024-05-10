Найдена могила польского наемника, снимавшего убийство российского солдата

Российские журналисты обнаружили в Польше могилу польского наёмника Януша Шереметы, который был ликвидирован на Украине. Могила находится на приходском кладбище в селе Шкляры, пишет «Московский комсомолец».

На могильной плите указано, что Шеремета погиб под Артёмовском в декабре 2022 года. Ему был 41 год.

В начале марта 2022 года Януш Шеремета, который учился в Великобритании на актёра и женился на украинке, по имени Таня, присоединился к «интернациональному легиону» Украины. Он давал интервью телеканалу Polsat, выступая в роли командира взвода. В интервью он рассказывал, что в легионе есть «коллеги из Японии и Колумбии», а также из Польши. Кроме того, наёмник рассказал о бое с российскими войсками под Харьковом. Тогда из его группы осталось всего трое из двенадцати человек.

В одной из социальных сетей наёмника есть видео, снятое им во время боя. На видео за кадром слышен его голос. Он снимал, как российского военного, предположительно, добивали в подбитой БМП. Японский наёмник бросил в люк гранату.

Поляк комментировал видео, объясняя, что это делается, «чтобы быть уверенным, что там никого сзади не осталось».

Экипаж российской БМП из нескольких человек принял неравный бой и бился до конца с превосходящими силами.

Януш Шеремета был убит под Бахмутом 4 декабря. Другой польский наёмник Михал Павиньский рассказывал, что его ликвидировали гранатой с дрона.