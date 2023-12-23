На Урале младенец полчаса пролежал в сугробе, куда его закопала мать

Жительница поселка Свободный под Нижним Тагилом рассказала, зачем решила закопать в сугроб новорожденного сына, пишет E1.RU.

Известно, что 27-летняя мать родила мальчика в бане и решила избавиться от него. Ребенка спас его дедушка, который случайно рано утром оказался на даче.

«Не знаю, в какой момент я это решила, в общем, я закопала его. Ребенок не верещал, но плакал», — рассказала мама пострадавшего.

Откопать мальчика ее свекру помог участковый. Малыша доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Выяснилось, что он третий ребенок в семье.

«Разговор был в последний раз, когда второго родили, что больше хватит. Не надо», — привел свекор слова своего сына и мужа и злоумышленницы.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство новорожденного.