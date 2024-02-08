Четверг, 8 февраля, 2024
На главнуюНовости Рязани

На новом рязанском манеже прошла первая тренировка детского футбольного клуба

7info 2
Фото: https://t.me/NikitinRyazan/1309
spot_img

На поле нового рязанского манежа состоялась первая тренировка маленьких футболистов. Подробности рассказал зампред правительства Рязанской области Артем Никитин в своем телеграмм-канале

Взрослые спортсмены уже начали свои тренировки на новом поле, а для начинающих футболистов было необходимо получить лицензию на образовательную деятельность спортшколы и оборудование для медицинского кабинета. Когда все условия были созданы, ребята приступили к тренировкам. 

Формально манеж открылся осенью прошлого года. Потребовалось время, чтобы качественно отработать все те проблемные моменты, которые имели место при проведении строительных работ, и на которые обратил тогда внимание губернатор, — сказал Никитин.

В ближайшую субботу, 11 февраля, на манеже пройдет первый детский турнир по футболу, а в следующее воскресенье состоится турнир по футболу среди детско-юношеских команд «Рязанская зима».

Напомним, на заседании облправительства губернатор раскритиковал работу регионального минспорта. Претензии касались, в том числе, и работы манежа. 

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Подмосковье толпа подростков избила одноклассника возле школы

Новости мира
По словам одной из учениц школы, мальчики так заступились за своих подруг.

Около 400 км пути очистили от снега железнодорожники с начала снегопада

Новости Рязани
Работы по борьбе с последствиями сильнейшего снегопада продолжаются.

В Спасском районе открыли новый Дом культуры

Культура
Новое здание объединило библиотеку, музей и ДК.

В Ряжске бездомные собаки напали на беременную девушку

Новости Рязани
Отмечается, что происшествие случилось на железнодорожной станции. 

Бывший ректор ТулГУ Михаил Грязев найден мёртвым в машине

Новости мира
По предварительным данным, смерть Грязева не носит криминальный характер.