На новом рязанском манеже прошла первая тренировка детского футбольного клуба

На поле нового рязанского манежа состоялась первая тренировка маленьких футболистов. Подробности рассказал зампред правительства Рязанской области Артем Никитин в своем телеграмм-канале.

Взрослые спортсмены уже начали свои тренировки на новом поле, а для начинающих футболистов было необходимо получить лицензию на образовательную деятельность спортшколы и оборудование для медицинского кабинета. Когда все условия были созданы, ребята приступили к тренировкам.

Формально манеж открылся осенью прошлого года. Потребовалось время, чтобы качественно отработать все те проблемные моменты, которые имели место при проведении строительных работ, и на которые обратил тогда внимание губернатор, — сказал Никитин.

В ближайшую субботу, 11 февраля, на манеже пройдет первый детский турнир по футболу, а в следующее воскресенье состоится турнир по футболу среди детско-юношеских команд «Рязанская зима».

Напомним, на заседании облправительства губернатор раскритиковал работу регионального минспорта. Претензии касались, в том числе, и работы манежа.