Вторник, 6 февраля, 2024
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Павел Малков раскритиковал работу рязанского минспорта

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Фото: правительство Рязанской области
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Губернатор Рязанской области негативно оценил работу регионального минспорта. Об этом Малков сказал на заседании облправительства 6 февраля.

Так, губернатора возмутила работа министерства с детскими командами. По информации главы региона, детским и юношеским хоккейным командам пришлось ехать на турнир в Сасове на электричке, так как ведомство не смогло выделить для этих целей транспорт.

Также Малков отметил тот факт, что новый футбольный манеж, открытый в октябре 2023 года, все еще не работает в полной мере.

Глава региона отказался слушать оправдания минспорта и дал неделю на решение вопросов.

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