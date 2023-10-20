В Рязани торжественно открыли футбольный манеж

20 октября в Рязани состоялось торжественный запуск крытого футбольного манежа. Открытие объекта прошло в рамках Международного форума «Россия – спортивная держава», который проходит по поручению президента РФ Владимира Путина.

Старт работе рязанского крытого футбольного манежа наряду с новыми спортивными объектами в других регионах дал глава Минспорта РФ Олег Матыцин. Они построены в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

— Это объекты, которые подарят жителям регионов страны возможность заниматься спортом в комфортных условиях. Пусть все они станут домом для тысяч людей нашей великой страны, а спорт – нормой нашей жизни, — сказал министр.

Губернатор Рязанской области Павел Малков в день торжественного открытия футбольного манежа осмотрел его. Он выразил благодарность Министерству спорта России, Федерации футбола и Российскому футбольный союз за поддержку. По словам главы региона, начало работы крытого футбольного манежа — долгожданное событие для многих жителей области, ведь более 40 тысяч рязанцев занимаются этим видом спорта.

— Такой современной базы в области ещё не было. Теперь полноценные тренировки будут проходить круглый год. Востребованность манежа огромная. Именно здесь будут коваться наши будущие победы, – заявил губернатор.

Площадь нового спортивного комплекса составляет более 8 тыс. кв. м. В него входят крытая футбольная арена размером 100×64 (м), трибуне на 52 места, административный корпус. Манеж оснастили тренажёрным залом, массажными кабинетами, раздевалками, гостиничными номерами, помещениями для судей.

— Готовы и дальше вкладываться в этот объект, совершенствовать то, что будет выявляться в процессе тренировок, ведь никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Самое главное – манеж запущен. И в первую очередь, здесь будут заниматься дети, — обратил внимание Павел Малков.