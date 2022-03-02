На нескольких улицах Рязани 2 марта отключат воду

В среду, 2 марта, несколько улиц Рязани останутся без холодной воды, сообщает пресс-служба мэрии.

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Причина отключения — ремонтные работы, которые проведут сотрудники МП «Водоканал города Рязани».

С 10.30 на полчаса отключат воду в домах с 1 по 34, 1А (школа № 21), 2 (детская поликлиника № 6), 26А (детский сад № 31), 7 (больница № 10), 7А (детская школа искусств № 9) по улице Белякова; в домах с 1 по 24, 7 (детский сад № 14) на улице Забайкальской.

С 09.30 до 17.00 без воды останутся жильцы домов № 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Качевские дворики, домов с 1 по 55, с 10 по 56 — частный сектор посёлка Качево.

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Также холодную воду отключат в посёлке Мордасово, дома с 1 по 75, с 10 по 76 — частный сектор.