Мстительный россиянин мучил соседей звуками детского плача и молитв

Жители Петрозаводска около суток слушали детский плач и молитвы, исходившие из соседней квартиры, пишет «Daily Карелия».

Подобные события имели место в доме на проезде Алексея Афанасьева. Жильцы пожаловались на истошные крики ребенка. Они слышали разнообразный спектр эмоций: от плача до смеха. Позже все это сменилось молитвой.

Выяснилось, что так 32-летний хозяин квартиры решил отомстить соседям. По его мнению, у них слишком громко шумят дети. Он включил аудиозапись и ушел на работу в ночную смену.

В его отношении составили административный протокол.