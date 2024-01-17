Среда, 17 января, 2024
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Мстительный россиянин мучил соседей звуками детского плача и молитв

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Жители Петрозаводска около суток слушали детский плач и молитвы, исходившие из соседней квартиры, пишет «Daily Карелия».

Подобные события имели место в доме на проезде Алексея Афанасьева. Жильцы пожаловались на истошные крики ребенка. Они слышали разнообразный спектр эмоций: от плача до смеха. Позже все это сменилось молитвой.

Выяснилось, что так 32-летний хозяин квартиры решил отомстить соседям. По его мнению, у них слишком громко шумят дети. Он включил аудиозапись и ушел на работу в ночную смену.

В его отношении составили административный протокол.

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