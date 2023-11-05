Многодетная семья лишилась жилья из-за пожара в Шацке

В городе Шацке Рязанской области во время пожара на улице Куштина лишилась жилья многодетная семья, сообщает сайт ИД «Пресса».

Пожар случился вечером 4 ноября, когда вся семья была дома. Возгорание началось в подсобном помещении, где работала стиральная машина.

Пожарные приехали быстро, но спасти жильё не смогли.

— Сгорело всё, даже наши паспорта. Часть документов удалось вынести, но они обгорели. Из дома выбирались через окно, — рассказала многодетная мама Светлана.

Глава семьи получил ожоги, так как пытался спасти системный блок компьютера, на котором была необходимая для работы информация. Мужчину госпитализировали.

По словам Светланы, семья потеряла всё. Погорельцев приютили родственники и друзья. Знакомые и незнакомые люди уже оказывают материальную помощь.

Помочь пообещали местные власти.