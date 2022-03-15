Мэрия Рязани: уборка города продолжается в круглосуточном режиме

15 марта на городские территории вышли 76 сотрудников Дирекции благоустройства. Начиная с 7.00 они убирают мусор, урны, очищают наледь на пешеходных зонах и обрабатывают их противогололедными средствами, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

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Бригады мехуборки очищают снег и наледь с проезжей части дорог общего пользования на улицах Солнечной и Петрова.

Случайный мусор собирают на улицах Некрасова, Есенина, Полевой, Введенской, площадях Ленина и Мичурина, Первомайском проспекте, сквере им. М.Д. Скобелева, сквере у КДЦ «Октябрь», Дубовой роще, Мамином сквере, сквере «Вишневый сад», сквере им. В.Ф. Уткина, сквере им. А.В. Александрова. Также в течение дня работы запланировано провести в сквере 60-летия Победы, Московском шоссе, Бульваре Победы, Народном бульваре, улице Крупской.

На Куйбышевском шоссе и улицах Вокзальной и Молодцова продолжается обрезка деревьев. После проведенных работ ветки увозят на переработку.

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В ночь с 15 на 16 марта подбор и вывоз снега и снежной наледи запланирован на Касимовском шоссе, Куйбышевском шоссе, Приокском путепроводе, улице Советской Армии.