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Митрополит Марк в сослужении клириков Рязанской епархии благословил новый корпус Областного онкодиспансера

Татьяна Проводина
Фото с сайта Рязанской епархии

В Рязани прошло благословение нового здания Областного онкологического диспансера. По просьбе сотрудников медучреждения 26 июня его совершил митрополит Рязанский и Михайловский Марк в сослужении клириков епархии.

Новый корпус получил лицензию на врачебную деятельность и заработал в мае 2023 года. Благодаря передовому техническому оснащению пациенты могут получать ранее недоступную медицинскую помощь. В распоряжении врачей – современное диагностическое оборудование, 10 операционных. Онкоцентр может принимать до 300 человек в день. В новый корпус полностью переведены не только лечебная часть, но и все службы. Открылись новые отделения, которых раньше в Рязанской области не было.

Владыка говорил о промысле Божием и вере, отметив значение помощи для людей, которым она необходима, в том числе умениями врачей и благодаря современным технологиям.

Митрополит Марк передал в Онкодиспенсер икону Божией Матери «Всецарица», написанную специально для этого медучреждения. Образ Богородицы прославился тем, что болящие люди через молитвы перед ним нередко получали чудесные исцеления.

Во время благословения нового здания митрополит Марк и священнослужители окропили святой водой отделения диспансера. Пройдя по комнатам, кабинетам, палатам и хозяйственным помещениям учреждения, батюшки уделили внимание всем пациентам, которые обращались к ним.

Митрополит Марк в сослужении клириков Рязанской епархии благословил новый корпус Областного онкодиспансера
Митрополит Марк в сослужении клириков Рязанской епархии благословил новый корпус Областного онкодиспансера
Митрополит Марк в сослужении клириков Рязанской епархии благословил новый корпус Областного онкодиспансера
Митрополит Марк в сослужении клириков Рязанской епархии благословил новый корпус Областного онкодиспансера
Митрополит Марк в сослужении клириков Рязанской епархии благословил новый корпус Областного онкодиспансера
Митрополит Марк в сослужении клириков Рязанской епархии благословил новый корпус Областного онкодиспансера
Митрополит Марк в сослужении клириков Рязанской епархии благословил новый корпус Областного онкодиспансера
Митрополит Марк в сослужении клириков Рязанской епархии благословил новый корпус Областного онкодиспансера

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