В Рязанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

23 июня в Рязанской области местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Метеопредупреждение публикует региональный главк МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков.

23-24 июня в большинстве районов Рязанской области сохранится высокая пожарная опасность (4 класс).

Граждан призывают воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и окурки, а также не разрешать детям играть с огнём.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что в условиях засухи и жаркой погоды трава и лесная подстилка загораются как порох.