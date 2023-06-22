Четверг, 22 июня, 2023
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В Рязанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Татьяна Проводина
Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

23 июня в Рязанской области местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Метеопредупреждение публикует региональный главк МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков.

23-24 июня в большинстве районов Рязанской области сохранится высокая пожарная опасность (4 класс).

Граждан призывают воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и окурки, а также не разрешать детям играть с огнём.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что в условиях засухи и жаркой погоды трава и лесная подстилка загораются как порох.

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