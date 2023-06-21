Среда, 21 июня, 2023
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Кинолог рассказала, почему нельзя ссориться со второй половинкой при собаке

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Изображение от lookstudio на Freepik

Эксперт кинологической службы МЧС России и преподаватель кинологии учебного центра ФСИН Анна Чернова рассказала, можно ли сделать из агрессивной собаки «добрую» и что ни в коем случае нельзя делать, чтобы собака не становилась злой.

Чернова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» отмечает: в некоторых случаях убрать агрессию у собаки можно. Справятся с этим специалисты. Однако есть ситуации, когда агрессия бывает немотивированной. Она может быть связана с заболеваниями. Например, опухолями мозга, болевыми ощущениями животного. Диагноз может поставить только ветеринар. При снятии болевых ощущений характер животного может улучшиться. Так что, не мешкайте и занимайтесь здоровьем своих любимцев.

Иногда люди берут щенка, который кажется им «злым». Но, отмечает Чернова, кусаться может любой щенок.

— Механизмы роста животного заложены генетически. Есть особенности определенных пород собак. Прежде, чем завести щенка, следует почитать литературу, может быть, даже пройти обучающие курсы по кинологии. Это так же, как и с ребенком, — подчеркнула эксперт.

В случае, если собаку берут из приюта, важно тесно контактировать со специалистами учреждения. Владелец питомца должен быть готов к периоду адаптации.

Важно воздерживаться от выяснений отношений с любимыми в присутствии животного:

— В доме необходимо поддерживать спокойную обстановку, никаких ссор и криков. Хозяин должен совпадать по темпераменту с собакой. У животных есть свой язык тела, мимика. Поскольку человек более умный, он должен в этом разбираться, забирая домой питомца, — подчеркнула кинолог.

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