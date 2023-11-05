Воскресенье, 5 ноября, 2023
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Калининградский эксперт назвал комнатные растения, которые опасны для людей

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Директор магазина комнатных растений Наталья Конарева рассказала изданию «Клопс» о домашних цветах, которые опасны для людей.

По ее словам, лилии, стефанотисы и жасмин обладают резким запахом и могут вызывать головные боли.

«Можно цветы срезать либо обрезать часть бутонов, это уменьшит запах», – отметила Конарева.

Эксперт пояснила, что многие комнатные растения могут вызвать ожоги на руках. Она призвала надевать перчатки при работе с ними.

Конарева добавила, что комнатные растения нельзя употреблять в пищу, за исключение лавра и некоторых цитрусовых. Кроме того, она посоветовала при наличии маленького ребенка и животного не держать в доме из-за риска ожогов растения семейств: кутровые, ароидные, тутовые и молочайные.

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