Директор магазина комнатных растений Наталья Конарева рассказала изданию «Клопс» о домашних цветах, которые опасны для людей.

По ее словам, лилии, стефанотисы и жасмин обладают резким запахом и могут вызывать головные боли.

«Можно цветы срезать либо обрезать часть бутонов, это уменьшит запах», – отметила Конарева.

Эксперт пояснила, что многие комнатные растения могут вызвать ожоги на руках. Она призвала надевать перчатки при работе с ними.

Конарева добавила, что комнатные растения нельзя употреблять в пищу, за исключение лавра и некоторых цитрусовых. Кроме того, она посоветовала при наличии маленького ребенка и животного не держать в доме из-за риска ожогов растения семейств: кутровые, ароидные, тутовые и молочайные.