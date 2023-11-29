Среда, 29 ноября, 2023
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Ярославцы назвали ключевые минусы города

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Финансовый университет представил рейтинг городов по качеству жизни, в котором Ярославль занял 40-е место с показателем 67,3 балла из 100 возможных, пишет 76.RU.

Согласно исследованию, ярославцы считают, что больше всего им портит жизнь состояние дорожного хозяйства и экологии, а также работа предприятий ЖКХ.

Кроме того, жители Ярославля недовольны в целом уровнем своей жизни.

Наконец, к минусам они отнесли конфликтность общественных отношений. Речь идет о спорах, жалобах, судебных исках, в том числе конфликтах с банками и страховыми компаниями.

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