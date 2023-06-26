Понедельник, 26 июня, 2023
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Храм в Рязанской области получил президентский грант на 3 млн рублей

Татьяна Проводина
Фото с сайта Рязанской епархии

Богоявленский храм XIX века в селе Чурики Михайловского района будет отреставрирован за 3 млн рублей. Работы на крыше и в трапезной части начнутся уже с 1 июля, затем займутся восстановлением колокольни. Об этом сообщил глава поселения Пётр Кондрашкин.

Пётр Васильевич поделился радостной новостью с прихожанами 24 июня в момент установки Поклонного креста на въезде в Чурики, – говорится на официальном сайте Рязанской епархии.

Настоятель храма иерей Даниил Рантовов надеется, что это место станет местом молитвы и Божьего благословения для всех жителей и послужит ещё одним духовным маяком в деле восстановления главной святыни села – Богоявленского храма.

Храм в Рязанской области получил президентский грант на 3 млн рублей
Храм в Рязанской области получил президентский грант на 3 млн рублей
Храм в Рязанской области получил президентский грант на 3 млн рублей
Храм в Рязанской области получил президентский грант на 3 млн рублей
Храм в Рязанской области получил президентский грант на 3 млн рублей
Храм в Рязанской области получил президентский грант на 3 млн рублей
Храм в Рязанской области получил президентский грант на 3 млн рублей
Храм в Рязанской области получил президентский грант на 3 млн рублей

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