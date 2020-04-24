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Гороскоп на 26 апреля

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Детальный гороскоп на 26 апреля для каждого знака Зодиака.

Овен:

Сегодня бешеный темперамент Овна увидят все, кто с ним свяжется. Хотя, даже злить вас не нужно, на взводе с раннего утра. Многим вы казались робкой овечкой, на самом деле все иначе. Свободные люди будут наслаждаться всеми радостями жизни. Отдых пойдет на пользу, если выгулять себя на природе. Травка зеленеет, солнышко блестит…

Телец:

26 апреля Телец будет ценить драгоценные минуты, проведенные наедине с любимым человеком. Вам даже в голову не придет, что нужно работать. Вы заслужили отдых, можете развлечься и даже позагорать, если погода позволяет. Но за здоровьем следите, если что-то беспокоит. От важного разговора лучше уйти, чтобы избавить себя от мучительных сомнений.

Близнецы:

В этот день Близнецы поймут, что беспокоиться о несуществующих проблемах бессмысленно. Вы итак изрядно помотали себе нервы, не хочется угодить в больницу. В отношениях с избранником придется подстраиваться под него. Придумайте что-нибудь такое, от чего оба придете в восторг. От советов друзей и родственников держитесь подальше.

Рак:

Масса недоразумений и неожиданных моментов – вот, что ждет сегодня Рака. Но двигаться вперед все-таки нужно, чтобы не уступить дорогу конкурентам. Срочно приводите фигуру и мышцы в порядок. Похудеть можно не только с помощью диеты, но и физических упражнений. Если сами не в курсе, что и как, то обратитесь к опытному тренеру. Вечером ждите гостей.

Лев:

У Льва будут такие резкие перепады настроения, что окружающие испугаются. То рычите, то мычите, то смущаетесь от каждого слова. Нужно срочно принять что-то успокаивающее, иначе эмоции выйдут из-под контроля. Благоприятный финансовый фон откроет новые пути заработка. Пусть не миллионные гонорары, но без денег точно не останетесь.

Дева:

Гороскоп рекомендует Деве быстрее соображать, иначе коллеги перехватят ваши проекты. Начальству все равно, кто их реализует, а вот вам придется туго. Не вздумайте жаловаться на судьбу первому встречному. Личная жизнь не складывается по многим причинам, но себя казнить не нужно. Вечер откроет интересные перспективы в карьере.

Весы:

Ко всем недоразумениям и негативным обстоятельствам Весам следует относиться философски. Если случилось, значит, так и надо. Если есть «вторая половинка», то посвятите ей больше времени. Милые слова, нежные объятия и комплименты – как этого не хватало. В финансовой сфере рассеянность может привести к потерям. Держите карточки и кошелек при себе.

Скорпион:

Энергичнее нужно собираться на работу Скорпиону, если он добирается до нее пешком или на автобусе. Сегодня опоздания непростительны, начальство будет караулить у дверей офиса. С выводами по поводу нового избранника не спешите. Если он вам реально нравится, то это уже зов сердца. Огромным плюсом в бытовой сфере будет неожиданная прибыль.

Стрелец:

26 апреля Стрелец поймет, что нет ничего невозможного в жизни. Захочешь – сделаешь, ленишься – получишь минус. Все до предела просто, но почему-то не всегда является подспорьем в работе. Идейные личности будут творить, сочинять и складывать в копилку проекты. Не будьте чересчур восприимчивым в любви, даже если избранник слегка холоден.

Козерог:

Разжалобить и рассмешить Козерога в этот день сможет каждый. Настроение такое разное, что под вас устанут подстраиваться. Но иногда так хочется покапризничать, чтобы хоть кто-то выслушал и посочувствовал. На просьбы коллег обязательно откликайтесь, скоро и вам пригодится их поддержка. Огромный букет цветов преподнесет вам…Пока секрет.

Водолей:

Водолей будет страдать с самого утра, поэтому вывести его из депрессивного состояния весьма трудно. Друзья сделают попытку, но тщетно. Даже любимый человек будет плясать вокруг вас, пока не добьется причины самопоедания. Достаточно уже хандрить из-за работы и минимальной зарплаты. Пора взять себя за шкирку и искать что-то новое.

Рыбы:

Гороскоп Рыбам захочется провести этот день в уютной домашней обстановке. Вы даже носа не покажите на улицу, будете пить чай с малиной и валяться с книжкой на диване. Странно, а ведь планов на день было множество. Измерьте температуру, может быть, простудились? Нет, вечером воспрянете духом и рванете на встречу с друзьями.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru

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