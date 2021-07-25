Есть такая профессия – убийства раскрывать

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Профессия следователя – кропотливая, рутинна, но вместе с тем невероятно интересная. Именно так описывает свою работу Константин Горбачев. В следственном комитете он трудится около 10 лет. Большинство дел, а их было немало, Горбачев помнит до мельчайших подробностей. С корреспондентом РИА «7 новостей» следователь по особо важным делам поговорил о специфике своей профессии и запоминающихся преступлениях.

Все мы родом из детства

Константин Горбачев уверяет: мечта стать следователем была с ним всегда. С самого раннего детства он хотел расследовать серьезные дела и ловить преступников. Примером для подражания был отец – следователь милиции. Благодаря ему Константин с детства знает, как важна борьба за справедливость.

Опыт, переданный из поколения в поколение, во многом помог ему добиться желаемого за короткий срок. После школы Константин пошел в специализированный вуз, затем была работа оперативником и следователем в УМВД. В комитет он попал через полтора года, когда получил необходимый для этого опыт. Большие планы у следователя и на будущее. Своей главной целью он ставит занять руководящие должности в комитете.

В омут – с головой

Свое первое дело Константин Горбачев помнит до мелочей: как позвонили из РОВД и сообщили о трупе, как прибыл на место и увидел тело. Отвращения не было, ведь на прошлой работе уже сталкивался с подобным. Но был страх — страх совершить ошибку.

До Нового года оставалось совсем немного времени. Конец декабря – пора, когда все в суматохе бегают по магазинам в поисках подарков и продуктов. Но подготовку к празднику следователю пришлось отложить на второй план.

28 декабря 2011 года началось у Константина Горбачева совсем не с радостных событий. Около 13:00 в квартире на улице Скоморошинской нашли труп. Убили хозяина жилища – пенсионера 50 лет. Мужчина жил один, но к нему периодически заходили друзья. Вот и в тот день наведались гости – три молодых парня и женщина.

Погибший, вспоминает следователь, не любил никого поить, но принимал тех, кто приходил со своим. Так случилось и в этот раз. Компания разместилась за столом, начали выпивать. Когда спиртное закончилось, женщина собралась домой. Она уложила хозяина квартиры спать и ушла. За ней поспешил и один из мужчин.

Среди оставшихся гостей был инвалид, воспитанник детдома. У парня не было ноги, он ходил с протезом. Когда все разошлись, гость решил найти еще выпивку или деньги на нее. Разбудил хозяина квартиры.

Проснувшийся мужчина заверил молодого человека, что у него ничего нет. Детдомовец разозлился, взял деревянный плинтус, что лежал возле стены, и около девяти раз ударил им хозяина. Затем он нашел молоток, которым нанес еще четыре удара. После всех изуверств парень увидел вдалеке комнаты 16-килограмовую гирю. Он поднял ее, подошел к погибшему и сбросил сверху вниз ему на грудь. Затем молодой преступник стащил тело с дивана и ушел из квартиры.

Происходящее видел другой молодой человек. Он уснул за столом, а когда все началось, пришел в себя. Следователь по особо важным делам рассказывает, что на вопрос, почему он ничего не сделал, парень ответил, что испугался за свою жизнь. Свидетель не вызвал полицию, не сообщил соседям, а просто вышел из квартиры.

Преступника удалось поймать 2 января. Вину свою он признал сразу, но заявил об алкогольной амнезии. Впоследствии это подтвердили и психиатры. Мужчину посадили на 9 лет.

«Мы за мир во всем мире»

За 10 лет своей работы Константин Горбачев прошел через множество происшествий. Но следователь признается, что самые сложные дела – материалы, связанные с детьми. От трудностей в моральном плане не спасает даже профессионализм и уверенность в наказании.

Сейчас, говорит мужчина, следователи выезжают на вызовы с мертворожденными и умершим в больницах детьми.

— Тяжело выяснять, чем болел ребенок, от чего погиб. Сложно даже общаться со свидетелями, собирать доказательства. Особенно тяжело, когда у тебя у самого есть дети, — отмечает Константин Горбачев.

Несмотря на большую любовь к делу, для рязанского следователя день прошел хорошо, если нет новых происшествий.

— Мы за мир во всем мире, — улыбается мужчина.

Индивидуальность во всем

Главная причина, по которой Константин Горбачев ушел из следственного отдела УМВД, – специфика дел. Материалы там простые, обыденные и не такие интересные. Совсем другое дело — в комитете. Тут и дела серьезнее, но и спрос с человека выше.

Большинство своих дел следователь помнит до мелочей: время, место, мотив, суд. Константин заверяет – каждое дело индивидуально. Идеально одинаковых преступлений просто не существует. То же касается и серии. Рязанский следовать объясняет, что каждое преступление совершается по-разному, поэтому привязать одно к другому – не так то и легко. Например, вспоминает Константин, есть несколько трупов с ранениями в разных местах. Казалось бы, ничего общего, но схожими могут быть манера нанесения удара, внешность человека и другие признаки.

В среднем, расследование убийства занимает у Константина Горбачева около двух – трех месяцев. Но есть и долгие дела, которые ждали суда около девяти. Обычно так бывает с производственными травмами или коррупцией. В таких преступлениях назначается множество экспертиз, которые приходится ждать по несколько недель.

Человек-война

Следователь уверенно заявляет, что каждое свое дело сохранит в памяти.

«Будет, что вспомнить в старости» — смеется мужчина.

Но есть одно преступление, которое и правда запомнится на всю жизнь. Это было убийство водителя Opel Astra возле «Ленты» в Борках в 2016 году. Расследование этого дела заняло несколько месяцев, около трех из которых подозреваемый скрывался. Горбачев вспоминает, что тогда уже была известна личность преступника, но найти его никто не мог. К убийству был причастен спецназовец, который служил практически во всех горячих точках.

«Только в Сирию не успел попасть», — говорит следователь.

Его Константин Горбачев называл «человек-война». По словам самого следователя, преступник не обижался на такое прозвище, ведь понимал – все так и есть. Об этом мужчине профессионал вспоминает с некоторым удивлением в голосе. Константин не раз повторил, что то был очень интересный мужчина. В силу своей профессии он обладал некоторыми юридическими знаниями, но не пытался приуменьшить свои поступки. Как только сел за стол допроса, вспоминает следователь, сразу же сказал, что ничего не будет скрывать.

Поразило Константина в злоумышленнике не только стойкость характера, но и его необычная личность. «Человек-война» не был маргиналом, с которым часто приходится работать следователю. А причиной убийства стала всего лишь какая-то фотография.

«Не покажи он ее – ничего бы и не было», — предполагает Горбачев.

В ходе расследования выяснилось, что преступник жил с женщиной, которая раньше работала девушкой по вызову в Москве. Возлюбленную он встретил в столице и перевез в Рязань, где открыл для нее салон красоты. В какой-то момент отношения в паре стали далеки от идеала, поэтому спецназовец решил порадовать любимую женщину и купить ей новую машину.

Мужчине приглянулась уникальная модель Opel Astra, единственная в городе. Да и продавец был добрым человеком, страдающим ДЦП. Его страстью были машины, которые он доводил до ума и продавал. Так было и в этот раз.

Мужчина уже почти купил автомобиль, но решил напоследок провести тест-драйв. В пути он рассказал продавцу о возлюбленной и показал ее фотографию.

Константин Горбачев вспоминает, что больной ДЦП рязанец даже не подумал перед тем, как сказать, но ляпнул, что видел женщину на одном из сайтов. В этот момент у преступника потемнело в глазах от ярости, и он вонзил нож в сердце жертвы.

— После вскрытия мне позвонил судмедэксперт и сказал, что мужчина умер моментально, от рук профессионала. Он одним ударом в сердце убил парня, — удивляется Константин Горбачев.

«Все, день прошел»

Десятки тысяч российских студентов мечтают стать следователями. Чуть меньше поступают в юридически вузы. В будущем большинство откажется от своей мечты из-за бесконечных бумаг и загруженности.

Бумаги – действительно главное в работе следователя. Константин Горбачев говорит, что вся его работа сводится к составлению дел. Следователь должен каждый свой шаг, каждую экспертизу и каждое слово свидетеля занести в документы, чтобы прокурор и судья могли спокойно понять суть материала.

При этом, рассказывает следователь по особо важным делам, бывают настолько насыщенные дни, что нет времени даже поесть. В составленный на день план постоянно вносятся изменения. За несколько часов работы нужно успеть сделать невероятно много.

Работа следователя – интересная, рутинная, но в том же время невероятно сложная. И стать настоящим профессионалом своего дела дано не каждому