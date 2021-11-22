«Есенинка» представила своих лирических героинь в народных костюмах

В Центральной городской библиотеке имени С.А.Есенина 19 ноября прошло дефиле народных костюмов, сшитых своими руками библиотекарями и читателями.

Директор ЦБС Крохалева Лариса Анатольевна загорелась идеей воссоздать наряды рязанской губернии прошлых лет. И вот мечты дружного коллектива Централизованной библиотечной системы города обрели реальные очертания и украсили библиотечных красавиц кокошниками, накидками, платками и всеми иными чудесами, которые сегодня можно увидеть только в музеях мира на полотнах Венецианова, Малявина или Маковского.

Обращение к своим корням и интерес к краеведению — это одно из просветительских направлений библиотеки. В большом костюмном дефиле приняли участие и заслуженный театр костюма «Кокетка» села Подвязье с его руководителем Натальей Секач и недавно открытый музей Рязани «Шили-были» Елены Венедиктовой. Замечательно, что два таких мощных коллектива пришли поддержать новый проект библиотеки и показали свои блистательные коллекции, двигаясь в вихре зажигательной музыки. Это настоящие мастера показа, которые давно и часто выступают на подиумах столицы и других городов России.

Библиотека пригласила и песенные ансамбли «Рязаночка», «Узорочье» и «Плетеница» — так что получился большой праздник народной культуры. И, конечно, самым главным номером концерта стала проходка в красивых старинных костюмах прекрасных сотрудниц библиотек города Рязани. Они плыли по залу как лирические героини прошлых веков. Каждая в расшитых рубахах, сарафанах, паневах и других причудливо названных частях костюма, представила свою поэзию цвета. А директор Лариса Крохалева комментировала все эти неизвестные современным женщинам детали повседневных и праздничных одеяний, их орнаменты и узоры. И готовиться библиотека начала основательно к такому показу, изучая книги рязанца Сергея Глебушкина и других мастеров народного искусства.

А еще доцент РГУ имени С.А. Есенина Елена Осипова прочла лекцию библиотекарям по поэтике народного костюма рязанского края. Зрители рукоплескали цветастым красавицам, которых изо дня в день видят скромно и буднично. И это преображение произошло в преддверии 45-летнего юбилея Централизованной библиотечной системы Рязани. Так библиотека старается удивлять и радовать своих горожан.