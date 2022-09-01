Елена Сорокина поздравила рязанцев с Днём знаний

Мэр Рязани поздравила учителей, учеников и родителей с Днём знания и началом учебного года.
В своём Telegram канале градоначальник отметила, что 1 сентября — особенный день не только для школьников, но также для педагогов и родителей. От ответственности мам и пап и профессионализма учителей зависит качество знаний ребят.
В городе многое делается для того, чтобы учебный процесс шёл комфортно и эффективно. В этом году, по словам Елены Сорокиной, полностью преобразились после капремонта 4 школы. Продолжается строительство новой школы в Кальном.
Глава администрации Рязани от души пожелала учащимся хороших и отличных оценок, педагогом — мудрости и вдохновения, а родителям — терпения.