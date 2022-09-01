Елена Сорокина поздравила рязанцев с Днём знаний

Мэр Рязани поздравила учителей, учеников и родителей с Днём знания и началом учебного года.

В своём Telegram канале градоначальник отметила, что 1 сентября — особенный день не только для школьников, но также для педагогов и родителей. От ответственности мам и пап и профессионализма учителей зависит качество знаний ребят.

В городе многое делается для того, чтобы учебный процесс шёл комфортно и эффективно. В этом году, по словам Елены Сорокиной, полностью преобразились после капремонта 4 школы. Продолжается строительство новой школы в Кальном.

Елена Сорокина: «Но не только материальная база лежит в основе успеха. Настоящая ценность – наши учителя и те знания, которые они передают детям. Горжусь рязанской системой образования!»

Глава администрации Рязани от души пожелала учащимся хороших и отличных оценок, педагогом — мудрости и вдохновения, а родителям — терпения.