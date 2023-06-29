Четверг, 29 июня, 2023
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Движение транспорта на нескольких участках в Рязани ограничат 30 июня

Татьяна Проводина
Источник: сайт администрации Рязани

В Рязани 30 июня с 9 до 18 часов будет закрыто движение транспорта на участках улиц Братиславская и Полетаева от пересечения с ул. Гоголя до пересечения с ул. Островского. Причина – проведение тренировки по антитеррористической защищённости гимназии №5.

Городской пассажирский транспорт будет ходить по изменённой схеме.

1. Изменения в маршрутах движения автобусов МУП «Управление Рязанского троллейбуса»:

— автобусы маршрута №6 при движении в прямом направлении от «Братиславской улицы» будут следовать по Безымянному переулку, улицам Полетаева и Гагарина до конечной остановки «Памятник Ф. Полетаеву».

2. Изменения в маршрутах движения автобусов коммерческими перевозчиков:

— автобусы маршрута №33М2 при движении из мкр. Братиславский от «Городской больницы №6» до «ЦПКиО» будут следовать по улицам Гоголя, Толстого, Островского, Братиславской, далее по своему маршруту;

— автобусы маршрута №49М2 при движении из мкр. Братиславский от «Городской больницы №6» до «ЦПКиО» будут следовать по улицам Гоголя, Толстого, Островского, Братиславской, далее по своему маршруту, при движении в обратном направлении от «Памятника Ф. Полетаеву» до «Городской больницы №6» будут следовать по улицам Полетаева, Островского, Толстого, Гоголя, Братиславской, далее по своему маршруту;

— автобусы маршрута №65М2 от «Городской больницы №6» до «Памятника Ф. Полетаеву» будут следовать в прямом и обратном направлении по улицам Чернышевского, Полетаева, Гоголя, Толстого, Островского, Полетаева, далее по своему маршруту.

Администрация Рязани просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

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