Движение транспорта на нескольких участках в Рязани ограничат 30 июня

В Рязани 30 июня с 9 до 18 часов будет закрыто движение транспорта на участках улиц Братиславская и Полетаева от пересечения с ул. Гоголя до пересечения с ул. Островского. Причина – проведение тренировки по антитеррористической защищённости гимназии №5.

Городской пассажирский транспорт будет ходить по изменённой схеме.

1. Изменения в маршрутах движения автобусов МУП «Управление Рязанского троллейбуса»:

— автобусы маршрута №6 при движении в прямом направлении от «Братиславской улицы» будут следовать по Безымянному переулку, улицам Полетаева и Гагарина до конечной остановки «Памятник Ф. Полетаеву».

2. Изменения в маршрутах движения автобусов коммерческими перевозчиков:

— автобусы маршрута №33М2 при движении из мкр. Братиславский от «Городской больницы №6» до «ЦПКиО» будут следовать по улицам Гоголя, Толстого, Островского, Братиславской, далее по своему маршруту;

— автобусы маршрута №49М2 при движении из мкр. Братиславский от «Городской больницы №6» до «ЦПКиО» будут следовать по улицам Гоголя, Толстого, Островского, Братиславской, далее по своему маршруту, при движении в обратном направлении от «Памятника Ф. Полетаеву» до «Городской больницы №6» будут следовать по улицам Полетаева, Островского, Толстого, Гоголя, Братиславской, далее по своему маршруту;

— автобусы маршрута №65М2 от «Городской больницы №6» до «Памятника Ф. Полетаеву» будут следовать в прямом и обратном направлении по улицам Чернышевского, Полетаева, Гоголя, Толстого, Островского, Полетаева, далее по своему маршруту.

Администрация Рязани просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.