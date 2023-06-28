Плановые учения пройдут в Рязани 30 июня

Жителей Рязани предупредили о плановых учениях, которые пройдут 30 июня с 9 до 17 часов. Объект проведения – гимназия №5 (г. Рязань, ул. Полетаева, стр. 14) и прилегающие территории.

Сценарий предусматривает перемещения вооружённых табельным оружием с холостыми боеприпасами сотрудников силовых структур и использование спецтехники.

Движение транспорта по участкам улиц Полетаева и Братиславская, примыкающим к гимназии, будет ограничено. Организовывать транспортные потоки будут сотрудники Госавтоинспекции.

Местных жителей призвали сохранять спокойствие.