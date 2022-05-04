Дмитрий Медведев прокомментировал договор с НАТО

Clausula rebus sic stantibus

Есть вот такой принцип в международном праве, точнее сказать, так называемая “правовая оговорка”, клаузула по-латински. Смысл её в том, что договор сохраняет для сторон силу только до тех пор, пока сохраняются обстоятельства, которые обусловили его заключение.

Основополагающий акт Россия – НАТО от 27 мая 1997 г. не является настоящим международным договором, который подлежал бы ратификации. Это политический документ. И тем не менее некоторые последствия этой клаузулы пытаются применить и к нему.

Сегодня натовцы заявили, что они более не считают себя связанными им. Типа обстоятельства изменились, и их ничего не держит. Последствия этого шага простые: можно тащить ядерное оружие на территорию новых стран-членов (например, Швеции и Финляндии), проводить провокационные военные учения вблизи наших границ и делать любые гадости. Они и раньше это делали, но была хотя бы эта политическая декларация, на которую мы ссылались, когда были недовольны их хамством.

Теперь всё. Хотя про выход из Основополагающего акта натовцы пока прямо не сказали. Говорят, что «соглашение пока не убито». Нет уж. Clausula rebus sic stantibus сработала. А если попроще – обращайтесь теперь с вопросом о применении Акта прямо во Всемирную лигу сексуальных реформ, как советовал незабвенный Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей.