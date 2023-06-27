«Для любимой племянницы она сделает всё возможное». Анна Невская сыграет тётю главной героини в российской версии «Постучись в мою дверь»

Создатели российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь» продолжают раскрывать актёрский состав. Так, стало известно, что в проекте примет участие актриса Анна Невская («Звоните ДиКаприо!», «Актрисы»). В сериале она исполнит роль тёти главной героини.
По словам Невской, секрет популярности турецких сериалов в России прост: эти истории похожи на сказки, а взрослые их любят даже больше, чем дети. При этом актриса считает, что российская версия «Постучись…» сможет предложить что-то новое даже фанатам оригинального сериала.
Ранее стало известно, что Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини, Максим Белбородов исполнит роль антагониста, а Влад Соколовский – друга главного героя. Также к проекту присоединился Лео Канделаки, однако его роль создатели сериала не называют. Кто воплотит на экране российские версии Серкана Болата и Эды до сих пор остаётся загадкой.
Производством проекта занимается компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ, и на платформах онлайн-кинотеатров PREMIER и Okko.