Дирекция благоустройства продолжает ликвидировать последствия урагана

Дирекция благоустройства продолжает ликвидировать последствия непогоды, сообщил сайт администрации Рязани.

Коммунальщики распиливают и вывозят поваленные деревья и сломанные ветки. На этой неделе работы проводились на улицах Пирогова, Новоселов, Московском шоссе, парке им. Ю.А. Гагарина, Магистральной, Ленина, Халтурина, Циолковского, Подгорной, Электрозаводской, 8 Марта, Затинной, Либкнехта, Лево-Лыбедской, Садовой, проезде Речников, Рыбацкой, Чапаева, Лесопарке, Новоселов, Советской Армии, Зубковой, Соборной, Новослободской, Петрова, Салтыкова-Щедрина, Скоморошинской, Торговом городке. Было спилено 47 деревьев.

Ветки обрезали на улицах Полетаева, Строителей, Щорса, Телевизионной, Ленина, Нижнем городском саду, Рыбацкой, Лево-Лыбедской, Лыбедском бульваре, сквере 26 Бакинских Комиссаров, Николодворянской, Салтыкова-Щедрина.

На переработку с улиц Голенчинской, Островского, Братиславской, Советской Армии, Некрасова, Толстого, Чкалова, Гоголя, Телевизионной, Подгорной, Затинной, 8 Марта, Ленина, Лево-Лыбедской, Михайловского шоссе, Соборной, Пирогова, Петрова, Новослободской, Скоморошинской, сквера 26 Бакинских Комиссаров, Салтыкова-Щедрина вывезено около 80 куб. метров древесных отходов.

Валка аварийных деревьев на следующей неделе будет проводиться на улицах Островского, Гагарина, Шевченко, Крупской, Луговой, Пирогова, Затинной. В план также включены сообщения жителей, поступившие через социальные сети и на телефон диспетчерской 70-12-93.

Работы по вывозу древесных отходов продолжатся.