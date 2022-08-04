ЦПКиО пригласил рязанцев на мероприятия проекта «Лето в парке»

Центральный парк культуры и отдыха приглашает на мероприятия проекта «Лето в парке», сообщает сайт администрации Рязани.

5 августа в 20.00 в рамках проекта «Концерты и точка» состоится показ записи выступления группы «Linkin park».

6 августа в 8.00 на площади Зелёного театра для всех желающих состоится «Парковый забег» по аллеям парка на 5 км с любым уровнем спортивной подготовки.

В 17.00 продолжается проект «Социальные танцы в парке «Давайте потанцуем». Он представляет собой возможность создания общедоступного социального досуга для широкого круга различных категорий жителей и гостей города Рязани в виде организации танцевальных мероприятий в парковых зонах в летний период. Вход с улицы Братиславской.

В 17.00 на площади Зелёного театра пройдёт танцевальный марафон для детей от 3 до 16 лет от Шоу-проекта «PrimeTime Kids», в рамках которого будут организованы танцевальные классы, флешмобы, фотосессии и конкурсы с подарками.

В 18.00 в Зелёном театре состоится Фестиваль рязанского кино «Образ», где будут представлены короткометражные фильмы, игровые рекламные, социальные и имиджевые ролики, юмористические скетчи, постановочные клипы музыкальных групп, видео-арт и даже сериалы. 6+.

В 20.00 в Зелёном театре пройдёт показ художественного фильма «Другая жизнь». 6+.

7 августа в 18.00 на сцене Зелёного театра состоится концерт «Клуба любителей эстрадной музыки» и солистов ДК «Приокский».

В 20.00 в рамках проекта «Летний экран» покажут фильм Михаила Локшина «Серебряные коньки». 16+.

Также, все дни в парке работают верёвочный парк «Дитя джунглей», детский Автогородок, лодочная станция «IQBoat 62», аттракционы, прокаты, и множество других интерактивных площадок.