Что произошло в районах Рязанской области за неделю?

7info представляет обзор новостей из разных уголков Рязанской области, произошедших за неделю.

29 ноября в посёлке Сараи произошёл пожар в сетевом магазине «Бристоль». Загорелся светильник в подсобке, из-за чего едкий дым распространился по всему торговому залу. Посетители вышли на улицу, работники торговой точки потушили пламя огнетушителем. Сотрудники МЧС установили, что задымление произошло из-за замыкания электропроводки. Магазин обесточен, на месте работают специалисты.

В Сасове открыли после ремонта мост через реку Сасовка. Мост находился в аварийном состоянии. С весны 2018 года пришлось закрыть движение по нему грузовиков, в результате большегрузы стали ездить через жилые кварталы. Местные жители на личном приёме рассказали о проблеме Андрею Макарову, который дал поручение решить вопрос. Мэрия Сасова вместе с региональным Минтрансом разработали проектную документацию. На софинансирование подрядных работ, которые выполнила рязанская компания ООО «КМК», муниципалитету была выделена областная субсидия — более 96 миллионов рублей. Общая стоимость контракта составила 101,4 млн. рублей.

Реклама

На этой неделе стало известно, что в Касимове в 2024 году введут в эксплуатацию среднюю общеобразовательную школу на 960 учеников, сообщает министерство образования и молодежной политики региона. Как уточняют в ведомстве, субсидию на строительство область получит по результатам конкурсного отбора.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух мужчин и одну женщину, которые скрывались от суда и органов следствия и были объявлены в федеральный розыск. Так, полиция задержала 38-летнюю жительницу Спасского района, обвиняемую в неуплате алиментов (ч.1 ст.157 УК РФ). Оперативники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» задержали 50-летнего жителя Курганской области, который подозревается в совершении кражи (ст.158 УК РФ).

Безработная жительница Шиловского района 1987 г. р. предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожителя. Как установили правоохранители, 10 сентября 2021 года пара распивала спиртные напитки. В ходе застолья между ними вспыхнул конфликт. Женщина схватила нож и ударила мужчину в область шеи, повредив сонную артерию. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Женщину задержали по горячим следам и заключили под стражу.

У дачника из деревни Бреховка злоумышленник похитил 92 литра мёда общей стоимостью 28 тысяч рублей. По словам мужчины, он некоторое время отсутствовал в деревне, а когда вернулся, то обнаружил пропажу 4 куботейнеров с мёдов. Объём каждого из них составлял 23 л. В полиции установили, что неизвестный проник в дом через окно. Возбуждено уголовное дело по ст. 158. ч. 2 УК РФ (Кража).

Сообщение о пропаже мужчины в районе села Терехово Шиловского района Рязанской области поступило из единой дежурно-диспетчерской службы 1 декабря. Утром 2 декабря на место прибыли спасатели. К 11:00 водолазы обнаружили тело мужчины, извлекли из воды и передали полиции. По словам начальника Шиловской спасательной станции Валерия Анохина, известно, что погибший был опытным рыбаком, проживал в райцентре.

Пастор религиозной организации, действующей в Скопине, привлечён к административной ответственности. Постановлением мирового суда пастора оштрафовали за нарушение норм антитеррористической защищённости (статья 20.35 (часть 2) КоАП РФ). Сумма штрафа – 30 тыс. руб. Гражданин признал свою вину и приступил к устранению нарушений. Отметим, что нарушения были выявлены в ходе плановой проверки антитеррористической комиссии. Выяснилось, что, получив уведомление, руководить организации не исполнил установленные нормы.

В Михайловском районе, у поселка Октябрьский, полиция задержала двух местных жителей 60 и 36 лет, которые причастны к браконьерскому лову рыбы на реке Проня. Злоумышленников поймали в ходе очередного рейда по выявлению и пресечению незаконной добычи водных биологических ресурсов и нарушению правил рыбалки.В лодке, на которой они выходили на Проню, нашли острогу. Рыбу они добыть не успели, однако на юридическую квалификацию их действий это обстоятельство не повлияло.