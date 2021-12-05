-2.2 C
Рязань
Воскресенье, 5 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Что произошло в районах Рязанской области за неделю?

7info7

7info представляет обзор новостей из разных уголков Рязанской области, произошедших за неделю.

29 ноября в посёлке Сараи произошёл пожар в сетевом магазине «Бристоль». Загорелся светильник в подсобке, из-за чего едкий дым распространился по всему торговому залу. Посетители вышли на улицу, работники торговой точки потушили пламя огнетушителем. Сотрудники МЧС установили, что задымление произошло из-за замыкания электропроводки. Магазин обесточен, на месте работают специалисты.

Что произошло в районах Рязанской области за неделю?

В Сасове открыли после ремонта мост через реку Сасовка. Мост находился в аварийном состоянии. С весны 2018 года пришлось закрыть движение по нему грузовиков, в результате большегрузы стали ездить через жилые кварталы. Местные жители на личном приёме рассказали о проблеме Андрею Макарову, который дал поручение решить вопрос. Мэрия Сасова вместе с региональным Минтрансом разработали проектную документацию. На софинансирование подрядных работ, которые выполнила рязанская компания ООО «КМК», муниципалитету была выделена областная субсидия — более 96 миллионов рублей. Общая стоимость контракта составила 101,4 млн. рублей.

Что произошло в районах Рязанской области за неделю?
Реклама

На этой неделе стало известно, что в Касимове в 2024 году введут в эксплуатацию среднюю общеобразовательную школу на 960 учеников, сообщает министерство образования и молодежной политики региона. Как уточняют в ведомстве, субсидию на строительство область получит по результатам конкурсного отбора. 

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух мужчин и одну женщину, которые скрывались от суда и органов следствия и были объявлены в федеральный розыск. Так, полиция задержала 38-летнюю жительницу Спасского района, обвиняемую в неуплате алиментов (ч.1 ст.157 УК РФ). Оперативники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» задержали 50-летнего жителя Курганской области, который подозревается в совершении кражи (ст.158 УК РФ).

Безработная жительница Шиловского района 1987 г. р. предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожителя. Как установили правоохранители, 10 сентября 2021 года пара распивала спиртные напитки. В ходе застолья между ними вспыхнул конфликт. Женщина схватила нож и ударила мужчину в область шеи, повредив сонную артерию. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Женщину задержали по горячим следам и заключили под стражу. 

У дачника из деревни Бреховка злоумышленник похитил 92 литра мёда общей стоимостью 28 тысяч рублей. По словам мужчины, он некоторое время отсутствовал в деревне, а когда вернулся, то обнаружил пропажу 4 куботейнеров с мёдов. Объём каждого из них составлял 23 л.  В полиции установили, что неизвестный проник в дом через окно. Возбуждено уголовное дело по  ст. 158. ч. 2 УК РФ (Кража).

Сообщение о пропаже мужчины в районе села Терехово Шиловского района Рязанской области поступило из единой дежурно-диспетчерской службы 1 декабря. Утром 2 декабря на место прибыли спасатели. К 11:00 водолазы обнаружили тело мужчины, извлекли из воды и передали полиции. По словам начальника Шиловской спасательной станции Валерия Анохина, известно, что погибший был опытным рыбаком, проживал в райцентре. 

Пастор религиозной организации, действующей в Скопине, привлечён к административной ответственности. Постановлением мирового суда пастора оштрафовали за нарушение норм антитеррористической защищённости (статья 20.35 (часть 2) КоАП РФ). Сумма штрафа – 30 тыс. руб. Гражданин признал свою вину и приступил к устранению нарушений. Отметим, что нарушения были выявлены в ходе плановой проверки антитеррористической комиссии. Выяснилось, что, получив уведомление, руководить организации не исполнил установленные нормы.

В Михайловском районе, у поселка Октябрьский, полиция задержала двух местных жителей 60 и 36 лет, которые причастны к браконьерскому лову рыбы на реке Проня. Злоумышленников поймали в ходе очередного рейда по выявлению и пресечению незаконной добычи водных биологических ресурсов и нарушению правил рыбалки.В лодке, на которой они выходили на Проню, нашли острогу. Рыбу они добыть не успели, однако на юридическую квалификацию их действий это обстоятельство не повлияло. 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,838ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img