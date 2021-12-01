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Среда, 1 декабря, 2021
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В Рязанской области безработная женщина перерезала сожителю сонную артерию

Александр Ильин
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области

Безработная жительница Шиловского района 1987 г. р. предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожителя, сообщает пресс-служба следственного комитета по Рязанской области. 

Как установили правоохранители, 10 сентября 2021 года пара распивала спиртные напитки. В ходе застолья между ними вспыхнул конфликт. Женщина схватила нож и ударила мужчину в область шеи, повредив сонную артерию. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Женщину задержали по горячим следам и заключили под стражу. 

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении СК. 

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