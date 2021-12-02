Утонувшим на Оке в Шиловском районе оказался опытный рыбак

Сообщение о пропаже мужчины в районе села Терехово Шиловского района Рязанской области поступило из единой дежурно-диспетчерской службы 1 декабря, сообщает ИД «Пресса».

Утром 2 декабря на место прибыли спасатели. К 11:00 водолазы обнаружили тело мужчины, извлекли из воды и передали полиции.

По словам начальника Шиловской спасательной станции Валерия Анохина, известно, что погибший был опытным рыбаком, проживал в райцентре.

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По данным «КП-Рязань», в день трагедии на Оке перевернулась лодка с двумя рыбаками. Одному из них удалось добраться до берега. Второй, мужчина около 60 лет, утонул.