-5.2 C
Рязань
Четверг, 2 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Утонувшим на Оке в Шиловском районе оказался опытный рыбак

Александр Ильин

Сообщение о пропаже мужчины в районе села Терехово Шиловского района Рязанской области поступило из единой дежурно-диспетчерской службы 1 декабря, сообщает ИД «Пресса». 

Утром 2 декабря на место прибыли спасатели. К 11:00 водолазы обнаружили тело мужчины, извлекли из воды и передали полиции. 

По словам начальника Шиловской спасательной станции Валерия Анохина, известно, что погибший был опытным рыбаком, проживал в райцентре. 

Реклама

По данным «КП-Рязань», в день трагедии на Оке перевернулась лодка с двумя рыбаками. Одному из них удалось добраться до берега. Второй, мужчина около 60 лет, утонул.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,843ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img