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Пятница, 3 декабря, 2021
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Пастора религиозной организации Скопина привлекли к административной ответственности

7info7

Пастор религиозной организации, действующей в Скопине, привлечён к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Постановлением мирового суда пастора оштрафовали за нарушение норм антитеррористической защищённости (статья 20.35 (часть 2) КоАП РФ). Сумма штрафа – 30 тыс. руб. Гражданин признал свою вину и приступил к устранению нарушений.

Отметим, что нарушения были выявлены в ходе плановой проверки антитеррористической комиссии. Выяснилось, что, получив уведомление, руководить организации не исполнил установленные нормы.

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