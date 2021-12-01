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Среда, 1 декабря, 2021
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Полиция задержала жительницу Спасского района, объявленную в федеральный розыск за неуплату алиментов

Александр Ильин
арест

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух мужчин и одну женщину, которые скрывались от суда и органов следствия и были объявлены в федеральный розыск, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

Так, полиция задержала 38-летнюю жительницу Спасского района, обвиняемую в неуплате алиментов (ч.1 ст.157 УК РФ). 

Оперативники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» задержали 50-летнего жителя Курганской области, который подозревается в совершении кражи (ст.158 УК РФ).

В Рязани поймали 25-летнего жителя Захаровского района, подозреваемого в совершении кражи (ч.1 ст.158 УК РФ). Он пытался скрыться от правоохранителей и был объявлен в федеральный розыск. 

Уточняется, что все злоумышленники будет переданы инициатором розыска. 

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