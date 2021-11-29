В Сасове открыли отремонтированный мост через реку Сасовка

В городе Сасово открыли после ремонта мост через реку Сасовка. Гостями торжественной церемонии стали губернатор Рязанской области Николай Любимов и депутат Госдумы Андрей Макаров.

Мост находился в аварийном состоянии. С весны 2018 года пришлось закрыть движение по нему грузовиков, в результате большегрузы стали ездить через жилые кварталы. Местные жители на личном приёме рассказали о проблеме Андрею Макарову, который дал поручение решить вопрос.

Мэрия Сасова вместе с региональным Минтрансом разработали проектную документацию. На софинансирование подрядных работ, которые выполнила рязанская компания ООО «КМК», муниципалитету была выделена областная субсидия — более 96 миллионов рублей. Общая стоимость контракта составила 101,4 млн. рублей.

Рабочие заменили инженерные коммуникации на мосту, включая ливнёвку, сделали очистные сооружения, положили асфальт, установили ограждения.

Николай Любимов поблагодарил жителей Сасова за терпение и понимание временных неудобств.

— Но терпением граждан никто не должен злоупотреблять. Власть должна решать проблемы людей быстро, — отметил глава региона.

Во время общения с местными жителям Андрей Макаров подчеркнул, что для него важно, чтобы людей устраивали результаты проведенной работы. Реконструкция моста в Сасове как раз такой случай.