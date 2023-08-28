Чемпион мира по дайвингу нырнул в 135-метровую впадину в поисках россиянки

К операции по поискам пропавшей матери четверых детей из Петербурга присоединился чемпион мира по дайвингу Ахмед Габр, сообщил телеграм-канал Mash на мойке.
Спортсмен исследовал впадину, куда погружалась семейная пара.
Дайвер предположил, что россиянку могло снести течением. При этом шансы найти ее живой крайне невелики. По его прогнозу, ее вынесет на поверхность в ближайшие три-четыре дня.
Вероятно, женщина потеряла сознание, и ее унесло за несколько километров от места погружения. Все произошло недалеко от Хургады, где она погружалась с мужем в сопровождении профессиональных дайверов.