Понедельник, 28 августа, 2023
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Чемпион мира по дайвингу нырнул в 135-метровую впадину в поисках россиянки

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К операции по поискам пропавшей матери четверых детей из Петербурга присоединился чемпион мира по дайвингу Ахмед Габр, сообщил телеграм-канал Mash на мойке.

Спортсмен исследовал впадину, куда погружалась семейная пара.

«Вчера я погрузился на 135 метров, искал ее именно там, где мне сказали, что она пропала. К сожалению, мы ее не нашли, было сильное течение», — пояснил Габр.

Дайвер предположил, что россиянку могло снести течением. При этом шансы найти ее живой крайне невелики. По его прогнозу, ее вынесет на поверхность в ближайшие три-четыре дня.

Вероятно, женщина потеряла сознание, и ее унесло за несколько километров от места погружения. Все произошло недалеко от Хургады, где она погружалась с мужем в сопровождении профессиональных дайверов.

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