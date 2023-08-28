Чемпион мира по дайвингу нырнул в 135-метровую впадину в поисках россиянки

К операции по поискам пропавшей матери четверых детей из Петербурга присоединился чемпион мира по дайвингу Ахмед Габр, сообщил телеграм-канал Mash на мойке.

Спортсмен исследовал впадину, куда погружалась семейная пара.

«Вчера я погрузился на 135 метров, искал ее именно там, где мне сказали, что она пропала. К сожалению, мы ее не нашли, было сильное течение», — пояснил Габр.

Дайвер предположил, что россиянку могло снести течением. При этом шансы найти ее живой крайне невелики. По его прогнозу, ее вынесет на поверхность в ближайшие три-четыре дня.

Вероятно, женщина потеряла сознание, и ее унесло за несколько километров от места погружения. Все произошло недалеко от Хургады, где она погружалась с мужем в сопровождении профессиональных дайверов.