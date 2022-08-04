Бывшему охраннику, избившему липчанина дубинкой, грозит до 5 лет

Бывшему сотруднику ЧОПа, который избил 32-летнего липчанина дубинкой, грозит лишение свободы до пяти лет, сообщает СУСК по Липецкой области.
Инцидент между липчанином и бывшим сотрудником ЧОПа произошел 31 мая около бани. Конфликт попал на видео, которое вызвало резонанс в интернете. Судя по записи, видимых причин для драки не было, однако ЧОПовец неожиданно ударил мужчину и нанёс ещё несколько ударов дубинкой.
Также в социальных сетях распространялись комментарии очевидцев, утверждавших, что изначально конфликт произошел между посетителями и банщицей, которая вызвала ЧОПовцев.
Позднее было решено обратиться в полицию, но до их приезда охранник избил мужа одной из женщин, которые конфликтовали с банщицей.