Бывшему охраннику, избившему липчанина дубинкой, грозит до 5 лет

Бывшему сотруднику ЧОПа, который избил 32-летнего липчанина дубинкой, грозит лишение свободы до пяти лет, сообщает СУСК по Липецкой области.

«Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего бывшего работника ЧОП, обвиняемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия», — сообщается на сайте ведомства.

Инцидент между липчанином и бывшим сотрудником ЧОПа произошел 31 мая около бани. Конфликт попал на видео, которое вызвало резонанс в интернете. Судя по записи, видимых причин для драки не было, однако ЧОПовец неожиданно ударил мужчину и нанёс ещё несколько ударов дубинкой.

Также в социальных сетях распространялись комментарии очевидцев, утверждавших, что изначально конфликт произошел между посетителями и банщицей, которая вызвала ЧОПовцев.

Позднее было решено обратиться в полицию, но до их приезда охранник избил мужа одной из женщин, которые конфликтовали с банщицей.