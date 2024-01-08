Блогеру-миллионнику грозят проблемы с СК после видео с броском младенца в сугроб

После публикации видео с броском двухмесячного сына в сугроб блогеру-миллионнику Сергею Косенко грозят проблемы со Следственным комитетом, пишет SHOT.

Публикация в запрещенной соцсети возмутила многих пользователей, кто-то собрался писать в органы опеки. Позднее блогер заявил, что бросал куклу, но комментаторы не поверили его словам.

Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что обращение на имя главы СК Александра Бастрыкина направят в ближайшие дни. По ее словам, кадры можно расценивать как жесткое обращение с ребенком.

Косенко также отметил в свою защиту, что детям нравится снег и его сын Лео «уже счастливый спит».