Биолог рассказала, когда в Чернобыль смогут вернуться люди

Биолог Наталья Колман рассказала, что жизнь в Чернобыле уже не представляет большой опасности.

По словам специалиста, зону отчуждения сейчас можно полностью заселить людьми. Она отметила, что концентрация всех элементов, которые были выброшены в воздух во время аварии на Чернобыльской АЭС, за это время уменьшилась вполовину.

«На самом деле, сейчас куда опаснее есть бананы. Это самый радиоактивный фрукт, в нем содержится калий-40», — передает слова Колман интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Многие блогеры, побывавшие в Чернобыле и проводившие замеры, отмечают, что уровень радиации там не превышает загрязнение в обычном городе. Те, кто вернулись в свои дома после аварии, уже выращивают на чернобыльской земле овощи и фрукты и пользуются водой из колодцев.

«Это просто государственный вопрос, который должны рассматривать официальные лица», — подчеркнула биолог.