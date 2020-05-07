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Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днём радио

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днём радио. Публикуем полный текст поздравления.

Уважаемые работники и ветераны отрасли связи, радио и телевидения Рязанской области, студенты и преподаватели Рязанского государственного радиотехнического университета!

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем радио!

Изобретение гениального российского ученого Александра Попова положило начало развитию информационных технологий. Сегодня стремительно формируется цифровая инфраструктура, повышается качество сотовой связи, телерадиовещания, расширяются возможности беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет. От успешности отрасли во многом зависит эффективность управления, обеспечение безопасности и правопорядка, уровень жизни граждан.

В регионе благодаря вашей работе в такой непростой для всех нас период борьбы с коронавирусной инфекцией стали возможными переход образовательных учреждений на дистанционное обучение, организация деятельности многих предприятий в цифровом формате, получение государственных услуг в электронном виде, оперативный обмен информацией между удаленными населенными пунктами.

Уверен, что ваш профессиональный опыт и конструктивный подход к поставленным задачам станут надежной основой дальнейшего развития Рязанской области.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых научных достижений и побед!

А. В. Фомин, председатель Рязанской областной Думы, секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия»

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